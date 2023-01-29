29 января в провинции Хайбер-Пахтунхва на Озере Танда опрокинулось маломерное судно, на борту которого находились дети. Группа из 25 – 30 учащихся религиозной школы была на экскурсии.
К теме Ливни затопили самый большой город Новой Зеландии: сообщают о погибших и пропавших без вести.
Подробности трагического события
В результате инцидента погибли 10 школьников. Все погибшие были в возрасте от 7 до 14 лет. По словам властей, еще 11 детей удалось спасти, 6 из них находятся в критическом состоянии.
В Пакистане часто гибнут в воде
Несчастные случаи на воде, ведущие к массовой гибели людей, не являются в Пакистане редкостью. Часто для переправы используются старые и перегруженные суда.
К тому же многие жители страны не умеют плавать, особенно женщины, редко обучающиеся этому из-за консервативных традиций. Их одежда, покрывающая все тело, сковывает движения. В частности, в июле 2022 года 18 женщин утонули, когда перевернулось судно, перевозившее гостей свадьбы по реке Инд в провинции Пенджаб.
В этот день в Пакистане произошла еще одна трагедия
- Ранее в этот же день в Пакистане произошел другой несчастный случай: автобус, перевозивший около 48 пассажиров, врезался в опору моста и сорвался в овраг. В результате погиб по меньшей мере 41 человек.
- Автобус загорелся сразу, как упал. Тела людей неузнаваемы. Трое пассажиров удалось спасти, однако других еще не нашли.
- По имеющейся информации, произошло это ночью. Автобус курсировал между столицей провинции Белуджистана Кветтой и южным портовым городом Карачи.
- Правоохранители подозревают, что водитель мог просто заснуть за рулем или же превысил скорость во время междугородной поездки.