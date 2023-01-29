29 січня у провінції Хайбер-Пахтунхва на Озері Танда перекинулось маломірне судно, на борту якого були діти. Група з 25 – 30 учнів релігійної школи була на екскурсії.

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Подробиці трагічної події

Внаслідок інциденту загинули 10 школярів. Усі загиблі були у віці від 7 до 14 років. За словами влади, ще 11 дітей вдалося врятувати, 6 із них зараз перебувають у критичному стані.

У Пакистані часто гинуть у воді

Нещасні випадки на воді, які ведуть до масової загибелі людей, не є в Пакистані рідкістю. Часто для переправи використовуються старі та перевантажені судна.

До того ж багато жителів країни не вміють плавати, особливо жінки, які рідко навчаються цьому через консервативні традиції. Їхній одяг, що покриває все тіло, сковує рухи. Зокрема у липні 2022 року 18 жінок потонули, коли перевернулося судно, яке перевозило гостей весілля річкою Інд у провінції Пенджаб.

Цього дня у Пакистані трапилась ще одна трагедія