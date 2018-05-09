В Днепре 9 мая пенсионеры напали на полицейских

В среду, 9 мая, утром в Днепре возле Танка на проспекте Дмитрия Яворницкого прошли мероприятия ко Дню Победы. На акции появились и представители запрещенной организации "Союз советских офицеров".

Об этом сообщает "Инофрматор".



По информации издания, полицейские запретили членам "Союза советских офицеров" положить венок в виде звезды к памятнику Генералу Пушкину. Это возмутило председателя общественной организации Виктора Марченко. Мужчина начал рассказывать тем, кто пришел на акцию, о "беспределе" в полиции.

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Венок в виде звезды, в Днепре несли члены "Союза советских офицеров"

Отмечается, что после длительных высказываний члены ОО "Союз советских офицеров" со своими единомышленниками решили все-таки положить "звезду" к памятнику. Полиция заблокировала путь этим людям, на что Марченко угрожал перекрыть проспект. Последнего начали активно поддерживать пожилые женщины с цветами, которые окружили патрульных.



Полиция пыталась успокоить толпу и решить все мирным путем, однако люди становились все более агрессивными. В результате завязалась драка: пожилые женщины напали на патрульных и покрывали их нецензурной бранью. Так, женщины помогли "офицерам" пронести венок к Танку.



После сего митингующие пошли колонной в сторону памятника Славы.

Смотрите видео о событиях в Днепре 9 мая: