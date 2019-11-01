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      В Киеве прошел украинско-израильский инновационный саммит

      Новая тема 26 Читати новину українською

      Международная площадка уже второй год подряд собирает инвесторов, чиновников, экспертов из сферы IT-технологий, представителей израильских компаний и авторов украинских стартапов.

      Главная цель саммита – показать потенциал Украины.

      "Главная его цель в этом году – показать Израилю совсем другую Украину, страну возможностей, страну потенциала. Сегодня здесь большое количество израильских инвесторов разного уровня с общей капитализацией свыше 35 миллиардов", – отметила основатель, организатор UIIS Алена Новгородская.

      Соорганизатор саммита – агроиндустриальный холдинг МХП. При его поддержке второй год подряд проходит конкурс MHP accelerator, который помогает украинцам развить и запустить свой стартап.

      Мы очень приветствуем инновации, мы выращиваем инновации. Мы боремся за то, чтобы инновации оставались в Украине. Боремся за то, чтобы привлекать зарубежный опыт, пользоваться знаниями. Израиль на сегодняшний день является крупнейшим технопарком в мире. Поэтому такой форум очень важен для развития,
      – объяснила директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП Ксения Прожогина.

      Финалисты MHP accelerator, которые воплощали свои проекты в партнерстве с МХП, также представили их на саммите.

      "QRsmarty – это сервис по учету и перемещению товарно-материальных ценностей на предприятии. Мы предлагаем предприятию маркировать их продукцию, запчасти, материальные ценности, и с помощью программного обеспечения, которое мы разработали, мы предлагаем отслеживать жизненный цикл, понимать сколько запчастей нужно покупать, уменьшать стоимость владения ТМЦ и уменьшать хищения", – сказал CEO QR Smarty Кирилл Пряников.

      Сейчас почти половину международных проектов, над которыми работают украинцы, заказывает Израиль. Впрочем ситуация меняется. В Израиле заинтересованы в создании совместных стартапов и исследовательских центров.

      То, что есть в Украине – это очень сильная математическая экспертиза, инженерная культура. И Украину очень часто рассматривают как место, где можно открыть свой RND в искусственном интеллекте, свой RND, связанный с компьютерным зрением, очень много интересного в плане робототехники происходит,
      – рассказал управляющий партнер JSCapital Роман Голд.

      Накануне саммита Украина официально заявила о намерении открыть в Иерусалиме офис инноваций. Это должно способствовать развитию технологий, усилению экономических связей и притоку инвестиций.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Бизнес Инвестиции
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