В Киеве стрельба: по меньшей мере двое раненых

Утром 15 августа возле рынка в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате которой были ранены двое человек.

Детали инцидента сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Сообщение о драке между мужчинами на рынке поступило правоохранителям примерно в 10:40 утра среды.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе марки Mersedes и на двух иномарках "БМВ" и "Тойота" с иностранными номерами.

В Киеве введен план "Перехват", а на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Позже появилась информация, что в результате этой стрельбы двое человек получили ранения.

В дежурную часть поступило сообщение со службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного – касательное ранение в левое бедро, у другого – в ноги и живот,

– уточнили в полиции.

Правоохранители решают вопрос относительно открытия уголовного производства по факту этой стрельбы.

Сообщество dtp.kiev.ua сообщает, что инцидент произошел на Троещине. Камеры наблюдения зафиксировали номерные знаки микроавтобуса Mersedes, на котором скрылись злоумышленники.

Стрельба в Киеве утром 15 августа