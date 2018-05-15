В Министерстве образования хотят запретить школьные линейки

Глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич предложила заменить школьные линейки на другие форматы общения педагогов со школьниками.

Об этом сообщил сайт "Gazeta.ua".

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Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителя, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых. Сейчас всех пострадавших выписали.



После этой ситуации с отравлением детей в Минобразования решили сделать так называемый школьный переворот. В ведомстве заверили, что линейки не являются единственным методом собрать детей и поговорить на важные темы.

Дать команду и запретить линейки – тоже не метод. Нужно не идти по пути запретов в этом случае, а просвещения учительства, чтобы они искали и могли предложить интересные методы работы с детьми,

– прокомментировала Лилия Гриневич.

Министерка также подчеркнула, что "о темах, которые обсуждаются на школьных линейках, можно рассказать более интересными и продуктивными способами".



К слову, директор департамента образования Черкасского городского совета Сергей Воронов сообщил, что обучение в вышеупомянутой школе уже восстановили. По его словам, источник загрязнения на данный момент не обнаружен, и причины, почему нескольким десяткам детей стало плохо во время утренней линейки, пока не установлены.