У Міністерстві освіти хочуть заборонити шкільні лінійки

Глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич запропонувала замінити шкільні лінійки на інші формати спілкування педагогів із школярами.

Про це повідомив сайт "Gazeta.ua".

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Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. Наразі всіх постраждалих виписали.

Після цієї ситуації з отруєнням дітей у Міносвіти вирішили зробити так званий шкільний переворот. У відомстві запевнили, що лінійки не є єдиним методом зібрати дітей і поговорити на важливі теми.

Дати команду й заборонити лінійки – теж не метод. Потрібно йти шляхом не заборон у цьому випадку, а просвіти вчительства, щоб вони шукали й могли запропонувати цікавіші методи роботи з дітьми,

– прокоментувала Лілія Гриневич.

Міністерка також наголосила, що "про теми, які обговорюються на шкільних лінійках, можна розповісти більш цікавими і продуктивними способами".

До слова, директор департаменту освіти Черкаської міської ради Сергій Воронов повідомив, що навчання у вищезазначеній школі вже відновили. За його словами, джерело забруднення на даний момент не виявлено, і причини, чому кільком десяткам дітей стало погано під час ранкової лінійки, наразі не встановлені.