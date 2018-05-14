У МОН вимагають пояснень від ректора сумського вишу, який відправив студентів в анексований Крим

У Міністерстві освіти і науки України вважають неприпустимим випадок із направленням студентів Сумського педагогічного університету на практику до Криму.

Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає Укрінформ.

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Ми вважаємо, що будь-які санкціоновані навчальними закладами поїздки до окупованого Криму є абсолютно неприпустимими. Оскільки це є територія, окупована РФ, яка є агресором, яка сьогодні веде російсько-українську війну. І якщо ми офіційні поїздки чи офіційні делегації направляємо в Крим, то це ніщо інше, як визнання цієї ситуації і сумнів у її незаконності. А вона дійсно незаконна,

– зазначила очільниця МОН.

Окрім цього, Гриневич додала, якщо виш свідомо обрав проведення практичних занять для студентів саме в Криму, хоча міг провести їх і в Карпатах, то до осіб, які прийняли таке рішення, будуть вжиті відповідні адміністративні заходи.

Наразі МОН очікує пояснень від ректора вишу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що групу студентів 1-3 курсів, які вчаться на фахівців у туристичній галузі в Сумському педагогічному університеті, відправили проходити практику на територію окупованого Криму.