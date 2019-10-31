В российском Нарьян-Маре в детском саду мужчина зарезал 6-летнего ребенка : все, что известно

В российском городе Нарьян-Мар, который располагается в Ненецком автономном округе, мужчина убил 6-летнего мальчика. Трагедия произошла 31 октября в стенах детского сада "Сказка" в то время, когда там был "тихий час".

Что известно об убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

По информации российских телеграм-каналов, убийцей оказался 36-летний Денис Поздеев. Он зашел в группу детского сада во время тихого часа и нанес ножевое ранение в шею ребенку. Мальчик умер от кровопотери. СМИ пишут, что имя погибшего – Кирилл Савенков. Охрана решила пропустить убийцу, поскольку подумала, что это отец одного из детей.

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Настоящий отец погибшего Константин Савенков узнал о трагедии от жены. Мужчина сейчас находится в шоковом состоянии. Убийцу он раньше не знал и никогда не видел.

Следственный комитет России сообщил, что злоумышленника уже задержали. Правоохранители говорят, что вероятный убийца в момент преступления был пьян. Местные следователи уже начали уголовное производство по статье об убийстве малолетнего. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Также на местных чиновников и частную охранную фирму открыты уголовные производства по статьям о халатности и предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность детей в саду.

Следствие будет просить суд, чтобы задержанного взяли под стражу. Поздеева уже допросили.

Убийство в детском саду в России: видео с места преступления и допроса предполагаемого убийцы

Что известно о Денисе Поздееве

По предварительной информации, мужчина находился на учете у нарколога с алкоголизмом. С августа по сентябрь он проходил лечение в наркодиспансере. Судимостей не имел.

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После задержания и во время допроса он рассказал правоохранителям, что принял ребенка за демона, поэтому и убил мальчика. Якобы голоса в голове предлагали ему "пожизненное бессмертие" за убийство ребенка.

Прочитал заклинания в книге о вечной жизни – вечной жизни близким и богатой жизни себе и им. В садик пришел, потому что там надо было убить маленького ребенка, чтобы заклинания сбылось. Книгу приобрел в местном книжном магазине,

– рассказал злоумышленник.

Убийство ребенка в Нарьян-Маре: видео фрагмента допроса Поздеева

Во время обыска у него нашли страницы с информацией о детском саде "Сказка", состав групп и распорядок дня.

Местный "47 канал" сообщает, что Поздеев ранее привлекался к ответственности за демонстрацию нацистской символики – он в одной из соцсетей опубликовал девять свастик.