У російському Нар’ян-Марі в дитячому садку чоловік зарізав 6-річну дитину: усе, що відомо

У російському місті Нар’ян-Мар, що розташовується у Ненецькому автономному окрузі, чоловік вбив 6-річного хлопчика. Трагедія трапилася 31 листопада у стінах дитячого садочка "Казка" в той, час коли там була "тиха година".

Що відомо про вбивство дитини у дитячому садку в Нар'ян-Марі

За інформацією російських телеграм-каналів, вбивцею виявився 36-річний Денис Поздєєв. Він зайшов у групу дитячого садка під час тихої години та завдав ножове поранення в шию дитині. Хлопчик помер від крововтрати. ЗМІ пишуть, що ім’я загиблого – Кирило Савенков. Охорона вирішила пропустити вбивцю, оскільки подумала, що це батько когось із дітей.

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Справжній батько загиблого Костянтин Савенков дізнався про трагедію від дружини. Чоловік зараз перебуває в шоковому стані. Вбивцю він раніше не знав і ніколи не бачив.

Слідчий комітет Росії повідомив, що зловмисника вже затримали. Правоохоронці кажуть, що імовірний вбивця у момент злочину був п’яним. Місцеві слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею про вбивство малолітнього. Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

Також щодо місцевих посадовців і приватної охоронної фірми відкрито кримінальні провадження за статтями про халатність та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров’я споживачів. Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку дітей у садочку.

Слідство буде просити суд, аби затриманого взяли під варту. Поздєєва вже допитали.

Вбивство у дитячому садку в Росії: відео з місця злочину та допиту імовірного вбивці

Що відомо про Дениса Поздєєва

За попередньою інформацією, чоловік перебував на обліку у нарколога з алкоголізму. З серпня по вересень він проходив лікування в наркодиспансері. Не мав раніше судимості.

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Після затримання та під час допиту він розповів правоохоронцям, що прийняв дитину за демона, тому і вбив хлопчика. Нібито голоси в голові пропонували йому "довічне безсмертя" за вбивство дитини.

Прочитав заклинання в книжці про вічне життя – вічне життя близьким і багате життя собі та їм. У садок прийшов, тому що там треба було вбити маленьку дитину, щоб заклинання збулося.. Книгу придбав у місцевому книжковому магазині,

– розповів зловмисник.

Вбивство дитини у Нар'ян-Марі: відео фрагменту допиту Поздєєва

Під час обшуку у нього знайшли листки з інформацією про дитячий садок "Казка", склад груп і розпорядок дня.

Місцевий "47 канал" повідомляє, що Поздєєва раніше притягали до відповідальності за демонстрацію нацистської символіки – зокремка, він в одній із соцмереж опублікував дев'ять свастик.