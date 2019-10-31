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      У російському Нар’ян-Марі в дитячому садку чоловік зарізав 6-річну дитину: усе, що відомо

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      У Нар’ян-Марі у дитячому садку вбили дитину 31.10.2019 – деталі
      У Росії в дитячому садку чоловік зарізав 6-річну дитину: деталі

      У російському місті Нар’ян-Мар, що розташовується у Ненецькому автономному окрузі, чоловік вбив 6-річного хлопчика. Трагедія трапилася 31 листопада у стінах дитячого садочка "Казка" в той, час коли там була "тиха година".

      Що відомо про вбивство дитини у дитячому садку в Нар'ян-Марі 

      За інформацією російських телеграм-каналів, вбивцею виявився 36-річний Денис Поздєєв. Він зайшов у групу дитячого садка під час тихої години та завдав ножове поранення в шию дитині. Хлопчик помер від крововтрати. ЗМІ пишуть, що ім’я загиблого – Кирило Савенков. Охорона вирішила пропустити вбивцю, оскільки подумала, що це батько когось із дітей.

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      Справжній батько загиблого Костянтин Савенков дізнався про трагедію від дружини. Чоловік зараз перебуває в шоковому стані. Вбивцю він раніше не знав і ніколи не бачив.

      Слідчий комітет Росії повідомив, що зловмисника вже затримали. Правоохоронці кажуть, що імовірний вбивця у момент злочину був п’яним. Місцеві слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею про вбивство малолітнього. Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

      Також щодо місцевих посадовців і приватної охоронної фірми відкрито кримінальні провадження за статтями про халатність та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров’я споживачів. Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку дітей у садочку.

      Слідство буде просити суд, аби затриманого взяли під варту. Поздєєва вже допитали. 

      Вбивство у дитячому садку в Росії: відео з місця злочину та допиту імовірного вбивці 

      Що відомо про Дениса Поздєєва

      За попередньою інформацією, чоловік перебував на обліку у нарколога з алкоголізму. З серпня по вересень він проходив лікування в наркодиспансері. Не мав раніше судимості.

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      Після затримання та під час допиту він розповів правоохоронцям, що прийняв дитину за демона, тому і вбив хлопчика. Нібито голоси в голові пропонували йому "довічне безсмертя" за вбивство дитини.

      Прочитав заклинання в книжці про вічне життя – вічне життя близьким і багате життя собі та їм. У садок прийшов, тому що там треба було вбити маленьку дитину, щоб заклинання збулося.. Книгу придбав у місцевому книжковому магазині,
      – розповів зловмисник.

      Вбивство дитини у Нар'ян-Марі: відео фрагменту допиту Поздєєва  

      Під час обшуку у нього знайшли листки з інформацією про дитячий садок "Казка", склад груп і розпорядок дня.

      Місцевий "47 канал" повідомляє, що Поздєєва раніше притягали до відповідальності за демонстрацію нацистської символіки – зокремка, він в одній із соцмереж опублікував дев'ять свастик.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Росії Кримінальні новини Кримінал Вбивство Діти і неповнолітні Наркотики
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