В оккупированном Крыму не работает вызов скорой помощи

В оккупированном Россией Симферополе из-за кражи телефонного кабеля оказался недоступен номер телефона вызова скорой помощи "103".

Об этом сообщает сайт "Министерства здравоохранения" Крыма.

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Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра по местному времени. Жителей просят пользоваться другими номерами, включая номер 112.

Напомним, уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российская власть осуществляет массовое заселение украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов.