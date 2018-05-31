В оккупированном Крыму не работает вызов скорой помощи
В оккупированном Россией Симферополе из-за кражи телефонного кабеля оказался недоступен номер телефона вызова скорой помощи "103".
Об этом сообщает сайт "Министерства здравоохранения" Крыма.
Читайте также: ФСБ сообщила о задержании украинца с оружием в оккупированном Крыму
Отмечается, что звонки на этот номер перестали приходить с 4 утра по местному времени. Жителей просят пользоваться другими номерами, включая номер 112.
Напомним, уполномоченный Президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российская власть осуществляет массовое заселение украинского Крыма русскоязычными гражданами из других регионов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии