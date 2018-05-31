В окупованому Криму не працює виклик швидкої допомоги
В окупованому Росією Сімферополі через крадіжку телефонного кабелю виявився недоступним номер телефону виклику швидкої допомоги "103".
Про це повідомляє сайт "Міністерства охорони здоров'я" Криму.
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Зазначається, що дзвінки на цей номер перестали приходити з 4 ранку за місцевим часом. Жителів просять користуватися іншими номерами, включаючи номер 112.
Нагадаємо, уповноважений Президента України з питань кримськотатарського народу, народний депутат і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що російська влада здійснює масове заселення українського Криму російськомовними громадянами з інших регіонів.
Джерело: 24 Канал
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