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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

В окупованому Криму не працює виклик швидкої допомоги

124 Читать новость на русском
Збій в роботі швидкої допомоги в Криму
Збій в роботі швидкої допомоги в Криму / Фото з вільних джерел

В окупованому Росією Сімферополі через крадіжку телефонного кабелю виявився недоступним номер телефону виклику швидкої допомоги "103".

Про це повідомляє сайт "Міністерства охорони здоров'я" Криму.

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Зазначається, що дзвінки на цей номер перестали приходити з 4 ранку за місцевим часом. Жителів просять користуватися іншими номерами, включаючи номер 112.

Нагадаємо, уповноважений Президента України з питань кримськотатарського народу, народний депутат і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що російська влада здійснює масове заселення українського Криму російськомовними громадянами з інших регіонів.

Теги: Новини України Медицина Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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