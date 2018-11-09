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      В Виннице врач требовал от инвалида 4 тысячи долларов

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      В Виннице СБУ задержали врача, который требовал у больного взятку
      В Виннице СБУ задержали врача, который требовал у больного взятку / ukranews.com

      В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве неправомерной выгоды врача одного из медицинских учреждений города.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Медик требовал четыре тысячи долларов США от местного жителя за содействие в установлении пожизненной группы инвалидности. Интересно то, что мужчина имел законное право на документ.

      Правоохранители задержали врача в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

      Обстоятельства дела выясняют – продолжаются следственные действия. Оперативники спецслужбы решают вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления врачу.

      Напомним, что в среду, 7 ноября, на Киевщине поймали на получении взятки полковника Вооруженных сил Украины. Злоумышленник занимает должность начальника управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) – заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ.

      Теги: Новости Украины Медицина Винница Взятка Криминальные новости СБУ
      Источник: 24 Канал
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