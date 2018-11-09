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      У Вінниці лікар вимагав від інваліда 4 тисячі доларів

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      У Вінниці СБУ затримали лікаря, який вимагав у хворого хабаря
      У Вінниці СБУ затримали лікаря, який вимагав у хворого хабаря / ukranews.com

      У Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні неправомірної вигоди лікаря одного із медичних закладів міста.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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      Медик вимагав чотири тисячі доларів США від місцевого мешканця за сприяння у встановленні довічної групи інвалідності. Цікаво те, що чоловік мав законне право на  документ.

      Правоохоронці затримали лікаря у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

      Обставини справи з'ясовують – тривають слідчі дії. Оперативники спецслужби вирішують питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочину лікарю.

      Нагадаємо, що у середу, 7 листопада, на Київщині спіймали на отриманні хабара полковника Збройних сил України. Зловмисник займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) – заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Хабар Вінниця Медицина СБУ
      Джерело: 24 Канал
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