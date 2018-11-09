У Вінниці лікар вимагав від інваліда 4 тисячі доларів

У Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні неправомірної вигоди лікаря одного із медичних закладів міста.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Медик вимагав чотири тисячі доларів США від місцевого мешканця за сприяння у встановленні довічної групи інвалідності. Цікаво те, що чоловік мав законне право на документ.

Правоохоронці затримали лікаря у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара.

Обставини справи з'ясовують – тривають слідчі дії. Оперативники спецслужби вирішують питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочину лікарю.

Нагадаємо, що у середу, 7 листопада, на Київщині спіймали на отриманні хабара полковника Збройних сил України. Зловмисник займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) – заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.