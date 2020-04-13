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      Вероятного соперника Трампа на выборах Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

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      Джо Байден / Главком

      Вероятный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах-2020 попал в секс-скандал. Бывшая помощница экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах.

      Тара Риде утверждает, что вероятный кандидат на пост президента от демократов домогался ее еще в 1993 году, когда Байден был сенатором. Об этом сообщает Associated Press.

      К теме Выборы в США: о двойке лидеров и чего ждать мировой политике?

      Женщина рассказывает, что Байден домогался ее в подвальном помещении офиса на Капитолийском холме. Это не первый раз Тара Риде бросает тень на репутацию бывшего вице-президента. Ранее она обвиняла его в "ненадлежащих прикосновениях".

      В штабе Байдена обвинения отвергают.

      Джо Байден посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законодательству относительно насилия над женщинами. Он верит, что женщины имеют право быть услышанными – и услышанными с уважением. Что понятно по этому обвинению? Это – абсолютная неправда,
      – заявила заместитель руководителя кампании Байдена Кейт Биддингфилд.

      Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс снялся с выборов, наиболее вероятным победителем праймериз от демократов называют Джо Байдена.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости политики Секс-скандал Скандал Джозеф Байден Выборы в США Новости США
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