Вероятного соперника Трампа на выборах Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вероятный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах-2020 попал в секс-скандал. Бывшая помощница экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах.

Тара Риде утверждает, что вероятный кандидат на пост президента от демократов домогался ее еще в 1993 году, когда Байден был сенатором. Об этом сообщает Associated Press.

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Женщина рассказывает, что Байден домогался ее в подвальном помещении офиса на Капитолийском холме. Это не первый раз Тара Риде бросает тень на репутацию бывшего вице-президента. Ранее она обвиняла его в "ненадлежащих прикосновениях".

В штабе Байдена обвинения отвергают.

Джо Байден посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законодательству относительно насилия над женщинами. Он верит, что женщины имеют право быть услышанными – и услышанными с уважением. Что понятно по этому обвинению? Это – абсолютная неправда,

– заявила заместитель руководителя кампании Байдена Кейт Биддингфилд.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс снялся с выборов, наиболее вероятным победителем праймериз от демократов называют Джо Байдена.