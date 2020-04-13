Вероятного соперника Трампа на выборах Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вероятный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах-2020 попал в секс-скандал. Бывшая помощница экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах.
Тара Риде утверждает, что вероятный кандидат на пост президента от демократов домогался ее еще в 1993 году, когда Байден был сенатором. Об этом сообщает Associated Press.
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Женщина рассказывает, что Байден домогался ее в подвальном помещении офиса на Капитолийском холме. Это не первый раз Тара Риде бросает тень на репутацию бывшего вице-президента. Ранее она обвиняла его в "ненадлежащих прикосновениях".
В штабе Байдена обвинения отвергают.
Джо Байден посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законодательству относительно насилия над женщинами. Он верит, что женщины имеют право быть услышанными – и услышанными с уважением. Что понятно по этому обвинению? Это – абсолютная неправда,
– заявила заместитель руководителя кампании Байдена Кейт Биддингфилд.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс снялся с выборов, наиболее вероятным победителем праймериз от демократов называют Джо Байдена.
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