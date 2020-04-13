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      Ймовірного суперника Трампа на виборах Джо Байдена звинуватили у сексуальних домаганнях

      - Читать новость на русском
      Джо Байден / The New York Times

      Ймовірний конкурент Дональда Трампа на президентських виборах-2020 потрапив у секс-скандал. Колишня помічниця ексвіцепрезидента США Джо Байдена звинуватила його у сексуальних домаганнях.

      Тара Ріде стверджує, що ймовірний кандидат на пост президента від демократів здійснив на неї напад ще у 1993 році, коли Байден був сенатором. Про це повідомляє Associated Press.

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      Жінка розповідає, що Байден домагався її у підвальному приміщенні офісу на Капітолійському пагорбі. Це не вперше Тара Ріде кидає тінь на репутацію колишнього віцепрезидента. Раніше вона звинувачувала його у "неналежних доторках".

      У штабі Байдена звинувачення відкидають.

      Джо Байден присвятив своє громадське життя зміні культури і законодавства щодо насильства над жінками. Він вірить, що жінки мають право бути почутими – і почутими з повагою. Що зрозуміло щодо цього звинувачення? Це – абсолютна неправда,
      – заявила заступниця керівника кампанії Байдена Кейт Біддінгфілд.

      Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Після того, як сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс знявся з перегонів, найбільш ймовірним переможцем праймеріз від демократів називають Джо Байдена.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини США Новини політики Секс-скандал Скандал Джозеф Байден Вибори у США
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