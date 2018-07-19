Ветеран в 22: как война закаляет молодых командиров

Российско-украинская война закалила молодых украинских офицеров. В новой генерации командиров, в основном, люди от 20 до 30 лет. Однако участие в боевых действиях уже сделало их ветеранами. Сейчас они командуют подразделениями 24-й "королевской бригады". Так называют 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила.

Офицеры этой бригады не знали советской армии и не слышали о дедовщине. Свои юные годы они провели не в развлечениях, как большинство их сверстников, а в боях на самых горячих точках фронта.

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В 26 лет капитан Богдан Гудым – командир батальона. На войне он с 2014 года. По его словам, с тех пор более 80% бойцов 24-й бригады продолжают участвовать в боях. За спиной у них изнурительные бои за Лисичанск, Попасную, Хрящеватое, Бахмусткую трассу и 32-й блокпост. Сейчас защищают недавно освобожденный поселок Пивденное.

Мы бывали под разными типами обстрелов в разных боях. Бойцы уже ориентируются, как и при каких обстоятельствах правильно работать,

– пояснил Богдан Гудым.

Джемилю, заместителю командира батальона – 22 года. Он вступал в военную академию еще до войны, а в 2017 году без колебаний подписал контракт. Джемиль – крымский татарин, и вся его семья осталась на оккупированном полуострове. Поэтому он мог тоже остаться и не идти на войну. Но для него очень важны слова: "Крым – это Украина".

Джемиль, крымский татарин, убежден: Крым – это Украина

Теперь молодые офицеры противостоят российской агрессии. Поэтому должны быстро принимать решения и давать отпор врагу – как местным пророссийским боевикам, так и российским военным специалистам, прибывшим в оккупированную Горловку.

Со стороны врага стреляют прицельно, не хаотично. В том числе из минометов: несколько раз нас обстреливали 82-миллиметровыми и 120-миллиметровыми,

– рассказал командир подразделения 24-й бригады имени короля Даниила Олег.

Старшие бойцы 24-й бригады своим молодым командирам доверяют и слушаются их, а когда надо –подсказывают. Эти молодые ребята имеют амбиции стать в будущем полковниками и генералами. А потому за будущее украинской армии можно быть спокойным.