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Ветеран у 22: як війна загартовує молодих командирів

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Російсько-українська війна загартувала молодих українських офіцерів. У новій генерації командирів, здебільшого, люди від 20 до 30 років. Проте участь у бойових діях уже зробила їх ветеранами. Зараз вони командують підрозділами 24-ї "королівської бригади". Так називають 24-ту окрему механізовану бригаду імені короля Данила.

Офіцери цієї бригади не знали радянської армії та не чули про дідівщину. Свої юні роки вони провели не у розвагах, як більшість їх однолітків, а у боях на найгарячіших точках фронту.

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 У 26 років капітан Богдан Гудим – командир батальйону. На війні він з 2014 року. За його словами, з того часу понад 80% бійців 24-ї бригади продовжують брати участь у боях. За спиною у них виснажливі бої за Лисичанськ, Попасну, Хрящувате, Бахмустьку трасу та 32-й блокпост. Зараз захищають нещодавно звільнене селище Південне.

Ми бували під різними типами обстрілів, у різних боях. Бійці вже орієнтуються, як і за яких обставин правильно працювати,
– пояснив Богдан Гудим.

Джемілю, заступнику командира батальйону – 22 роки. Він вступав до військової академії ще до війни, а у 2017 році без вагань підписав контракт. Джеміль – кримський татарин, і вся його родина залишилась на окупованому півострові. Тож він міг теж залишитись і не йти на війну. Але для нього дуже важливі слова: "Крим – це Україна".


Джеміль, кримський татарин, переконаний: Крим – це Україна

Тепер молоді офіцери протистоять російській агресії. Тож повинні швидко приймати рішення і давати відсіч ворогу – як місцевим проросійським бойовикам, так і російським військовим спеціалістам, що прибули до окупованої Горлівки.

З боку ворога стріляють прицільно, не хаотично. У тому числі з мінометів: декілька разів нас обстрілювали 82-міліметровими й 120-міліметровими,
– розповів командир підрозділу 24-ї бригади імені короля Данила Олег.

Старші бійці 24-ї бригади своїм молодим командирам довіряють та слухаються їх, а коли треба – підказують. Ці молоді хлопці мають амбіції стати у майбутньому полковниками та генералами. А тому за майбутнє української армії можна бути спокійним.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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