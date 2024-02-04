Парень упал на машину. Именно благодаря этому он выжил. Инцидент произошел 2 февраля 2024 года, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте во Львове

Сначала о жутком событии рассказал в сети пользователь Михаил Рафальский. По его словам, это случилось у него на глазах. Мужчина вызвал скорую помощь.

Оказалось, что юноша упал на припаркованный автомобиль и выжил. Он даже был в сознании, когда приехала полиция.

Юноша выпрыгнул из многоэтажки и выжил: смотрите видео

Львовские правоохранители сообщили ZAXID.NET, что травмированного юношу забрала скорая. Полиция установила, что львовянин не проживал в этом доме.

Трагедия произошла ориентировочно в 16:30 2 января в многоэтажке на проспекте Черновола 16Ж, что в жилом комплексе "Авалон".

Очевидцы рассказывали, что 21-летний парень сначала вылез на стеклянную перегородку балкона последнего 15 этажа и после этого упал.

Что известно о состоянии юноши