Хлопець впав на машину. Саме завдяки цьому він вижив. Інцидент трапився 2 лютого 2024 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент у Львові

Спочатку про моторошну подію розповів у мережі користувач Михайло Рафальський. За його словами, це трапилось у нього на очах. Чоловік викликав швидку допомогу.

Виявилось, що юнак впав на припаркований автомобіль та вижив. Він навіть був при свідомості, коли приїхала поліція.

Юнак вистрибнув з багатоповерхівки та вижив: дивіться відео

Львівські правоохоронці повідомили ZAXID.NET, що травмованого юнака забрала швидка. Поліція встановила, що львів'янин не проживав в цьому будинку.

Трагедія трапилась орієнтовно о 16:30 2 січня у багатоповерхівці на проспекті Чорновола 16 Ж, що у житловому комплексі "Авалон".

Очевидці розповідали, що 21-річний хлопець спочатку виліз на скляну перегородку балкона останнього 15 поверху та після цього упав.

Що відомо про стан юнака