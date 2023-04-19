Им оказался 51-летний львовянин. Известно, что мужчина из окна 3 этажа произвел несколько выстрелов.
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Какая ответственность угрожает стрелку
Правоохранители Львовской области задержали жителя Львова. Отмечают, что на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Из квартиры мужчины изъяли предмет, похожий на охотничье ружье и гильзы. Все направили на экспертное исследование.
Львовянин стрелял из окна многоэтажки / Фото полиция Львовской области
По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Киеве мужчина обстрелял торговый киоск: детали дела
- 10 апреля в столице неизвестен мужчина обстрелял торговый киоск, в котором находились люди. Как оказалось, между ним и продавцом магазина возник конфликт. После этого злоумышленник вернулся к месту происшествия с оружием. Нецензурно говоря, он произвел несколько выстрелов в киоск.
- К счастью, никто не пострадал. Полицейские провели обыск в квартире 49-летнего мужчины. Следователи задержали его и изъяли из дома оружие, патроны и одежду, в которой находился злоумышленник в момент совершения преступления.
- Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Задержанному сообщили о подозрении. В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.