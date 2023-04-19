Им оказался 51-летний львовянин. Известно, что мужчина из окна 3 этажа произвел несколько выстрелов.

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Какая ответственность угрожает стрелку

Правоохранители Львовской области задержали жителя Львова. Отмечают, что на момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Из квартиры мужчины изъяли предмет, похожий на охотничье ружье и гильзы. Все направили на экспертное исследование.

Львовянин стрелял из окна многоэтажки / Фото полиция Львовской области

По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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