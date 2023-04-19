Ним виявився 51-річний львів'янин. Відомо, що чоловік з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.

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Яка відповідальність загрожує стрілку

Правоохоронці Львівщини затримали жителя Львова. Зазначають, що на момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. З квартири чоловіка вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе скерували на експертне дослідження.

Львів'янин стріляв з вікна багатоповерхівки / Фото поліція Львівської області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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