Ним виявився 51-річний львів'янин. Відомо, що чоловік з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.
Дивіться також 36 епізодів злочинів: подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей
Яка відповідальність загрожує стрілку
Правоохоронці Львівщини затримали жителя Львова. Зазначають, що на момент інциденту він був у стані алкогольного сп'яніння.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. З квартири чоловіка вилучили предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе скерували на експертне дослідження.
Львів'янин стріляв з вікна багатоповерхівки / Фото поліція Львівської області
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
У Києві чоловік обстріляв торговий кіоск: деталі справи
- 10 квітня у столиці невідомий чоловік обстріляв торговий кіоск, в якому перебували люди. Як виявилося, між ним та продавцем магазину виник конфлікт. Після цього зловмисник повернувся до місця пригоди зі зброєю. Нецензурно висловлюючись, він здійснив декілька пострілів в кіоск.
- На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські провели обшук у квартирі 49-річного чоловіка. Слідчі затримали його та вилучили з оселі зброю, набої та одяг, в якому був зловмисник у момент скоєння злочину.
- Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере запобіжний захід. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.