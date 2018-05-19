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Во Львове водитель маршрутки во время движения потерял сознание

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В пятницу, 18 мая, водитель маршрутного такси во Львове потерял сознание во время управления транспортом на дороге.

Об этом сообщает руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в Facebook.

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"Водитель 44 маршрутки потерял во время движения сознание", – говорится в сообщении.

Известно, что люди, которые в это время находились на остановке, вовремя отреагировали и успели убежать от наезда транспорта на них. Пострадавших в ДТП нет.

Отмечается, что движение неуправляемой маршрутки остановили несколько дорожных знаков.

Правда, подробностей относительно состояния водителя и причин ДТП пока нет.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Фотоновости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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