Во Львове водитель маршрутки во время движения потерял сознание

В пятницу, 18 мая, водитель маршрутного такси во Львове потерял сознание во время управления транспортом на дороге.

Об этом сообщает руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в Facebook.

Читайте также: Сломанная челюсть, сотрясение мозга и повреждены зубы: в Полтаве избили журналиста (фото)

"Водитель 44 маршрутки потерял во время движения сознание", – говорится в сообщении.

Известно, что люди, которые в это время находились на остановке, вовремя отреагировали и успели убежать от наезда транспорта на них. Пострадавших в ДТП нет.

Отмечается, что движение неуправляемой маршрутки остановили несколько дорожных знаков.

Правда, подробностей относительно состояния водителя и причин ДТП пока нет.