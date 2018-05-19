Во Львове водитель маршрутки во время движения потерял сознание
В пятницу, 18 мая, водитель маршрутного такси во Львове потерял сознание во время управления транспортом на дороге.
Об этом сообщает руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич в Facebook.
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"Водитель 44 маршрутки потерял во время движения сознание", – говорится в сообщении.
Известно, что люди, которые в это время находились на остановке, вовремя отреагировали и успели убежать от наезда транспорта на них. Пострадавших в ДТП нет.
Отмечается, что движение неуправляемой маршрутки остановили несколько дорожных знаков.
Правда, подробностей относительно состояния водителя и причин ДТП пока нет.
Источник: 24 Канал
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