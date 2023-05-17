Они так сдружились, что наши бойцы преподнесли ребенку ценный подарок. Тот день бойцы сняли на видео, которое невозможно смотреть без слез, пишет 24 Канал.

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Что подарили украинские военные подростку

К нам привязался юный "орлик". Он позволил нам прокатиться (на велосипеде – 24 Канал). Он ездил на старом, поломанном велосипеде. Этот парень заслуживал классного подарка,

– написали военные.

Так, они подарили парню новый большой велосипед и обувь.

Военные подарили парню новый велосипед: смотрите видео

Украинские дети до сих пор живут у боевых действий

В начале марта Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому детей из зоны военных действий и вооруженных конфликтов эвакуируют принудительно. Под эту категорию попадал Бахмут.

В марте министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что в результате масштабной и сложной работы удалось вывезти на безопасные территории всех детей из Временного Яра Донецкой области.

По словам Верещук, по состоянию на 20 марта в Бахмуте оставалось 15 или 20 детей. Министр пояснила, что точной цифры она не имеет из-за того, что не может добраться до города.

Следует отметить, что полиция Донбасса рассказала 12 мая 2023 года, что они вывезли из Хромового Бахмутского общества 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых. Это была единственная семья с ребенком в Хромовом.

Дом девятилетнего Матвейца р**исты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходил во двор, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом,

– рассказали правоохранители.

Они уточнили, что вывозили людей ночью на спецтранспорте, забирая из подвалов и в оговоренной локации передавали полиции, которая везла их в безопасное место. Им удалось вывезти 8 взрослых и ребенка.