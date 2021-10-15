По меньшей мере 32 человека получили ранения. Сейчас идет расследование по факту инцидента.

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Возросло число погибших в ходе вооруженных столкновений в Бейруте

Столкновения в столице Ливана вспыхнули во время протеста, который организовали члены движений "Хезболла" и "Амаль". Неизвестные устроили стрельбу в разгар митинга.

По состоянию на 15 октября, количество погибших в перестрелках возросло до 7. Еще несколько десятков человек находятся в больницах с травмами.

Представители движения "Хезболла" и ливанской армии заявили, что стрельба была направлена именно против протестующих. В то же время в СМИ появилась информация, что некоторые участники пришли на акцию протеста уже вооруженными.

По словам очевидцев, митингующие имели сотни единиц вооружения. В том числе и гранатометы. Местные жители также рассказали, что сторонники "Хезболлы" специально начали стрелять, чтобы устроить провокацию.

Обратите внимание! Премьер-министр Ливана Наджиб Микати пообещал, что виновные в стрельбе будут привлечены к ответственности. И призвал граждан не позволять втягивать себя в гражданские распри.

Стрельба на протестах в Бейруте: что известно