По меньшей мере 32 человека получили ранения. Сейчас идет расследование по факту инцидента.
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Возросло число погибших в ходе вооруженных столкновений в Бейруте
Столкновения в столице Ливана вспыхнули во время протеста, который организовали члены движений "Хезболла" и "Амаль". Неизвестные устроили стрельбу в разгар митинга.
По состоянию на 15 октября, количество погибших в перестрелках возросло до 7. Еще несколько десятков человек находятся в больницах с травмами.
Представители движения "Хезболла" и ливанской армии заявили, что стрельба была направлена именно против протестующих. В то же время в СМИ появилась информация, что некоторые участники пришли на акцию протеста уже вооруженными.
По словам очевидцев, митингующие имели сотни единиц вооружения. В том числе и гранатометы. Местные жители также рассказали, что сторонники "Хезболлы" специально начали стрелять, чтобы устроить провокацию.
Стрельба на протестах в Бейруте: что известно
- Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль" 14 октября организовали протест в столице Ливана. Они требовали снять с должности судью Тарека Битара, который руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.
- Во время митинга вспыхнули массовые столкновения. Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибло уже 7 человек.
- В Ливане из-за стрельбы объявили 15 октября днем национального траура.