Ймовірно, це відбулося з подання Російської Федерації. 15 вересня Прикордонний комітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак нібито був обстріляний з території України.

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Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку

Інцидент, за версією білоруських прикордонників, стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону. Повідомлялося, що герб був пошкоджений пострілом з мисливської зброї. До повідомлення було прикладене промовисте фото.



Обстріляний білоруський прикордонний знак / Фото пресслужби Прикордонного комітету Білорусі

Якщо ознайомитись з деталями, то сам по собі інцидент виглядає дрібною хуліганською витівкою. Бо в прикордонний знак поцілили з мисливської, а не з бойової зброї. До того ж невідомо, чи це сталося цілеспрямовано, чи просто випадковість.

Проте час інциденту та його місце цілком корелюється з проведенням на території Білорусі військових навчань "Захід-2021". Туди прибули, зокрема, і російські військовослужбовці з підрозділів, що вже були помічені в участі в гібридній військовій агресії проти України.

Досить провокаційним та безапеляційним виглядає і гучний заголовок на офіційному сайті Прикордонного комітету Білорусі – "Білоруський прикордонний знак обстріляли з території України".

Далі повідомляється, що пошкодження знаку виявили білоруські прикордонники із застави "Сваринь". Російські ЗМІ передбачувано підхопили повідомлення з офіційного сайту Прикордонного комітету Білорусі та стали активно тиражувати.

При цьому відчувається штучна спроба інформаційно підвищити градус напруги з боку білоруської сторони. До того ж українська сторона повідомила важливі деталі, які білоруські прикордонники чомусь вирішили не вказувати у своєму офіційному повідомленні.

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі виданню "Українська правда" повідомив, що насправді пошкоджений прикордонний знак виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ.

А вже потім про цю ситуацію відразу було повідомлено прикордонникам Білорусі та співробітникам поліції України. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці.

Зверніть увагу! З білоруською стороною було проведено зустріч, під час якої білоруси жодних претензій або звинувачень на адресу України не висували.

Але кому потрібно було влаштувати цю провокацію і штучно інформаційно роздувати її за допомогою гучного повідомлення на офіційному сайті Прикордонного комітету Білорусі?

Росія промацує північний кордон України з території Білорусі

На фоні військових навчань РФ та Білорусі не вперше лунають провокативні заяви в бік України. Росія періодично промацує північний кордон України з території Білорусі, проводить не тільки військову розвідку місцевості, але й інформаційну.

Це тренування в створенні формального приводу, такого собі casus belli, на випадок прийняття політичного рішення про відкриття другого фронту проти України.

Прикордонні інциденти й провокації у Білорусі останнім часом стали траплятися все частіше та виглядають як елементи цілеспрямованої гібридної агресії проти України та країн НАТО.

У цьому насамперед зацікавлена не Білорусь, а російська сторона, що намагається залишатися у тіні дій режиму Лукашенка, аби не наражатися на чергові прямі санкції з боку ЄС та США. Потенційний плацдарм з території Білорусі відкриє для Росії не тільки простір для додаткових гібридних військових дій проти України, а й простір для гібридної війни проти країн НАТО.