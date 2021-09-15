Речь идет о пограничном знаке "Сваринь". Инцидент произошел 11 сентября на участке, который контролирует Пинский пограничный отряд.
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Что заявили белорусы
Осматривая знак, стражи границы обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением белорусского герба. Пробоины, вероятно, были вызваны выстрелом из охотничьего ружья.
Ситуация на границе с Беларусью
- Военный эксперт Михаил Макарук накануне предупредил, что Россия может осуществить наступление на Украину с территории Беларуси. Мол, туда уже свезли оружие и технику якобы для учений.
- Зато СБУ провела антитеррористические учения у границы с Беларусью на Волыни. Их участники противостояли мнимым диверсантам, которые хотели "взорвать" Ровненскую АЭС.
- Ранее Лукашенко сообщил, что планирует разместить на белорусско-украинской границе российские зенитно-ракетные комплексы C-400. Об этом он уже говорил с Владимиром Путиным.
- Белорусский диктатор и глава Кремля договорились о создании Союзного государства. В МИД Украины заявили, что речь идет о "тысячах километров опасности для Украины".