Мовиться про прикордонний знак "Сваринь". Інцидент трапився 11 вересня на ділянці, яку контролює Пінський прикордонний загон.
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У Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про обстріл їхнього прикордонного знаку. Там заявили, що його здійснили з території України.
Джерело:Держприкордонкомітет Білорусі
Мовиться про прикордонний знак "Сваринь". Інцидент трапився 11 вересня на ділянці, яку контролює Пінський прикордонний загон.
Читайте також Росія відпрацьовує висадку військ до України з Білорусі, – речник InformNapalm
Новина доповнюється...