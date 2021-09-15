Мовиться про прикордонний знак "Сваринь". Інцидент трапився 11 вересня на ділянці, яку контролює Пінський прикордонний загон.

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