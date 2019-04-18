Выпуск новостей за 12:00: Отработка алиментов. Самоубийство экс-президента Перу

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине больше года действует закон под названием "Чужих детей не бывает", который значительно усложнил жизнь неплательщикам алиментов. С тех пор недобросовестные родители вернули своим детям почти пять миллиардов гривен. В Перу бывший президент Алан Гарсия пустил себе пулю в голову, когда за ним пришли полицейские с обвинениями в коррупции

Также в выпуске: В России украинским морякам продлили арест еще на три месяца. Эксперты посчитали количество расходов кандидатов в президенты на избирательную кампанию во втором туре. Один украинский военный ранен на передовой.

Источник: 24 канал