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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 12:00: Отработка алиментов. Самоубийство экс-президента Перу

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине больше года действует закон под названием "Чужих детей не бывает", который значительно усложнил жизнь неплательщикам алиментов. С тех пор недобросовестные родители вернули своим детям почти пять миллиардов гривен. В Перу бывший президент Алан Гарсия пустил себе пулю в голову, когда за ним пришли полицейские с обвинениями в коррупции

      Также в выпуске:

      В России украинским морякам продлили арест еще на три месяца.

      Эксперты посчитали количество расходов кандидатов в президенты на избирательную кампанию во втором туре.

      Один украинский военный ранен на передовой.

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Перу Выпуск новостей Самоубийство
      Источник: 24 канал
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