Выпуск новостей за 12:00: Отработка алиментов. Самоубийство экс-президента Перу
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 12:00 – в Украине больше года действует закон под названием "Чужих детей не бывает", который значительно усложнил жизнь неплательщикам алиментов. С тех пор недобросовестные родители вернули своим детям почти пять миллиардов гривен. В Перу бывший президент Алан Гарсия пустил себе пулю в голову, когда за ним пришли полицейские с обвинениями в коррупции
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Источник: 24 канал
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