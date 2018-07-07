Выпуск новостей за 15:00: Письмо от Сенцова. Новые детали о состоянии раненых от взрыва миномета

Выпуск новостей за 15:00: Письмо от Сенцова. Новые детали о состоянии раненых от взрыва минометаВыпуск новостей 29 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 15:00 – актриса Римма Зюбина обнародовала письмо от Олега Сенцова. Трое бойцов, которые получили тяжелые ранения при взрыве на Ровенском полигоне, сейчас находятся во Львовском военном госпитале. Накануне их прооперировали. По словам врачей, в самом тяжелом состоянии был парень с минно-взрывной травмой головы.
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Источник: 24 канал
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