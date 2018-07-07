Випуск новин за 15:00: Лист від Сенцова. Нові деталі про стан поранених від вибуху міномета

Випуск новин за 15:00: Лист від Сенцова. Нові деталі про стан поранених від вибуху мінометаВипуск новин 26 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 липня станом на 15:00 – акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист від Олега Сенцова. Троє бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху на рівненському полігоні, зараз перебувають у Львівському військовому шпиталі. Напередодні їх прооперували. За словами лікарів, у найважчому стані був хлопець із мінно-вибуховою травмою голови.
Також у випуску:
У Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби.
Українцям відмовляють в американських візах.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі