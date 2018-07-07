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Випуск новин за 15:00: Лист від Сенцова. Нові деталі про стан поранених від вибуху міномета

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 липня станом на 15:00 – акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист від Олега Сенцова. Троє бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху на рівненському полігоні, зараз перебувають у Львівському військовому шпиталі. Напередодні їх прооперували. За словами лікарів, у найважчому стані був хлопець із мінно-вибуховою травмою голови.

Також у випуску:

У Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби.

Українцям відмовляють в американських візах.

 

 

Теги: Новини України Вибух Зброя Новини Закарпаття Рівне Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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