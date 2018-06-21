Выпуск новостей за 16:00: ВР приняла закон о Нацбезопасности. Мать Примова объявила голодовку

Выпуск новостей за 16:00: ВР приняла закон о Нацбезопасности. Мать Примова объявила голодовкуВыпуск новостей 11 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о Нацбезопасности. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. 68-летняя мать российского политзаключенного Нури Примова объявила голодовку, она требует, чтобы ее сына внесли в списки на обмен.
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Источник: 24 канал
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