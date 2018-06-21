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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 16:00: ВР приняла закон о Нацбезопасности. Мать Примова объявила голодовку

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о Нацбезопасности. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. 68-летняя мать российского политзаключенного Нури Примова объявила голодовку, она требует, чтобы ее сына внесли в списки на обмен.

Также в выпуске:

В Киеве попрощались с Иваном Драчом, тысячи людей пришли отдать последнюю дань уважения выдающемуся деятелю.

Украинские военные на Донбассе задержали своего бывшего коллегу, который бежал в террористическую "ЛНР".

В Госдепе США требуют отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.

 

Теги: Украина – Россия Верховная Рада Новости Крыма Выпуск новостей голодовка Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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