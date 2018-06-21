Выпуск новостей за 16:00: ВР приняла закон о Нацбезопасности. Мать Примова объявила голодовку

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 16:00 – в Верховной Раде во втором чтении приняли закон о Нацбезопасности. Закон должен приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. 68-летняя мать российского политзаключенного Нури Примова объявила голодовку, она требует, чтобы ее сына внесли в списки на обмен.

Также в выпуске: В Киеве попрощались с Иваном Драчом, тысячи людей пришли отдать последнюю дань уважения выдающемуся деятелю. Украинские военные на Донбассе задержали своего бывшего коллегу, который бежал в террористическую "ЛНР". В Госдепе США требуют отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.