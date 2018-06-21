Випуск новин за 16:00: ВР ухвалила закон про Нацбезпеку. Мати Примова оголосила голодування

У випуску новин за 21 червня станом на 16:00 – у Верховній Раді в другому читанні ухвалили закон про Нацбезпеку. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО. 68-річна мати російського політв'язня Нурі Примова оголосила голодування, вона вимагає, щоб її сина внесли у списки на обмін.

Також у випуску: В Києві попрощалися з Іваном Драчем, тисячі людей прийшли віддати останню шану видатному діячеві. Українські військові на Донбасі затримали свого колишнього колегу, який втік до терористичної ЛНР. У Держдепі США вимагають скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд.