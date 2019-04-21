Выпуск новостей за 18:00: Теракт на Шри-Ланке. Украинцы голосуют в Испании
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 18:00 – восемь взрывов за один день. На Шри-Ланке после серии нападений погибли более двухсот человек. Украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Как в Испании проходит голосование – рассказывают журналисты 24 канала.
Также в выпуске:
Порошенко и Зеленский проголосовали на избирательных участках.
В полиции зафиксировали почти 700 нарушений во время выборов.
Источник: 24 канал
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