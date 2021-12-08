Правоохранители считали, что задержанный Халед Аед Аль-Отаиби является членом команды, которая участвовала в убийстве Хашогги в 2018 году. Также думали, что именно его и разыскивают.

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Детальная проверка личности задержанного позволила установить, что ордер на задержание распространяется не на него,

– сообщил генеральный прокурор Парижа.

Что известно о Хашогги и его убийстве

Журналист был острым критиком властей Саудовской Аравии. В 2017 году должен был уехать из страны из-за ареста его друзей. В октябре 2018 года Хашогги загадочно исчез в Стамбуле. В последний раз его видели живым, когда вместе с невестой посещал консульство Саудовской Аравии.

Впоследствии Саудовская Аравия подтвердила, что журналиста убили в консульстве. Перед смертью его пытали, а тело могли растворить в кислоте. Принц Саудовской Аравии признал, что убийство совершили у него на глазах, однако отрицал свою причастность к жесткой расправе.

Расследование преступления