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      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини

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      Травми для ветеранів війни– не перепона
      Травми для ветеранів війни– не перепона / Повернись живим

      Був героєм на війні – залишайся ним і вдома. За таким принципом живуть українські ветерани.

      Вже у липні вони планують підкорити Говерлу. До речі, вдруге. Організував побратимів Дмитро Котов. У грудні 2016 року військовослужбовець 25-го батальйону "Київська Русь" 54-ї ОМБр підірвався на ворожій міні, внаслідок чого залишився без обох ніг. Але не втратив жаги до життя й своїм прикладом незламності почав надихати таких же, як він, – ветеранів війни на Донбасі, котрі отримали важкі поранення.

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      Минулого року Дмитро разом із побратимами здолав найвищу точку України – Говерлу.

      Коли я вперше підкорював Говерлу, для мене важливим була сила духу. І, коли я побачив пік гори, то знав, що це зроблю обов'язково. Хай навіть зламаються протези, я на колінах туди поповзу, – розповів Котов в інтерв'ю Армія FM.

      У цьому році Дмитро знову зібрав команду побратимів, яка вирушить підкорювати вершину. Це дуже тяжка прогулянка, але чоловіки впевнені (а ми не маємо сумнівів) – вони зможуть! Всі, хто хоче підтримати ветеранів у цьому непростому випробуванні на міцність, – пишіть в особисті повідомлення Дмитру Котову.

      Та не забувайте допомагати українським бійцям, які прямо зараз боронять нас на передовій.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Публикации
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