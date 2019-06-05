Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини

Вже у липні вони планують підкорити Говерлу. До речі, вдруге. Організував побратимів Дмитро Котов. У грудні 2016 року військовослужбовець 25-го батальйону "Київська Русь" 54-ї ОМБр підірвався на ворожій міні, внаслідок чого залишився без обох ніг. Але не втратив жаги до життя й своїм прикладом незламності почав надихати таких же, як він, – ветеранів війни на Донбасі, котрі отримали важкі поранення.

Читайте також: Ми не забудемо: кого втратила Україна на Донбасі у травні

Минулого року Дмитро разом із побратимами здолав найвищу точку України – Говерлу.

Коли я вперше підкорював Говерлу, для мене важливим була сила духу. І, коли я побачив пік гори, то знав, що це зроблю обов'язково. Хай навіть зламаються протези, я на колінах туди поповзу, – розповів Котов в інтерв'ю Армія FM.

У цьому році Дмитро знову зібрав команду побратимів, яка вирушить підкорювати вершину. Це дуже тяжка прогулянка, але чоловіки впевнені (а ми не маємо сумнівів) – вони зможуть! Всі, хто хоче підтримати ветеранів у цьому непростому випробуванні на міцність, – пишіть в особисті повідомлення Дмитру Котову.

Та не забувайте допомагати українським бійцям, які прямо зараз боронять нас на передовій.