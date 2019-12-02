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      24 Канал Блоги Тимур Чмерук
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Тимур Чмерук

      Як розвиватиметься альтернативна енергетика України

      267
      Тренди альтернативної енергетики України / Trident Energy

      Потенціал галузі в Україні дуже великий. За останніх 4 роки в зелену енергетику України було залучено $1,7 млрд іноземних інвестицій.

      За 9 місяців 2019 року у відновлювані джерела енергії в Україні вклали 2 мільярди євро. Зокрема, за цей час встановлені сонячні електростанції, що генерують 2000 МВт, вітряні електростанції на 400 МВт; 24 МВт – біогазові установки; 13 МВт – об'єкти малої гідроенергетики і 4 МВт – об'єкти на біомасі.

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      Завдяки вказаним об'єктам загальні кількість відновлюваної енергетики виросла у два рази. З 2300 МВт на кінець 2018 року до 5000 МВт на жовтень 2019 року.

      Для оптимізації витрат на зелену енергетику Україна має перейти від зелених тарифів до зелених аукціонів. Ще минулий склад парламенту прийняв закон, що має дозволити вже зараз перейти до зелених аукціонів. Хоча планувалося, що це відбудеться на пів року раніше – 1 липня 2019 року.

      Якщо з 2020 року Україна не перейде від практики найвищих в Європі зелених тарифів до зеленого аукціону, то нічого доброго країні чекати не доведеться. Чиста енергія буде обходиться державі надто дорого.

      Зараз відновлювана енергетика становить близько 1,9% від загального виробництва, проте платимо за неї приблизно 9% від загальних витрат. Якщо не змінити ситуацію найближчим часом, можуть постраждати усі: держава не зможе забезпечувати повний викуп електроенергії і оголосить дефолт за своїми зобов'язаннями, інвестори втратять гроші, які вони вклали в будівництво станцій, банки втратять гроші, які вони давали в кредит інвесторам.

      Загалом потенціал галузі в Україні дуже великий. За останніх 4 роки в зелену енергетику України було залучено $1,7 млрд іноземних інвестицій. Наприклад, всього Україна залучає близько $1,2 млрд інвестицій на рік. За 4 роки це приблизно $4,8 млрд, тобто на альтернативну енергетику припадає близько 35%. Це суттєві цифри, які говорять багато про що.

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      Автор: Тимур Чмерук
      Теги: Новости политики Публикации Энергетика Возобновляемая энергетика Солнечная энергетика
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