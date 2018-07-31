За первое полугодие жертвами принудительного труда стали 112 украинцев, – СМИ

Чаще всего путем насилия и обмана будущие жертвы попадают в Россию, Польшу, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает ТСН.

Всего за все время независимости Украины 230 тысяч граждан становились жертвами торговли людьми. Половина из них – жертвы трудовой эксплуатации. Другие – были вовлечены в сексуальное рабство, попрошайничество и торговлю органами.

"Торговля людьми – это глобальный преступный бизнес. Он настолько прибыльный, что охватывает почти весь мир. Поэтому Украина является страной назначения и страной транзита, и страной происхождения именно торговли людьми", – рассказывает координатор работы по противодействию торговле людьми Ирина Бойко.

30 июля мир отмечал день борьбы с торговлей людьми. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире стали жертвами принудительного труда.