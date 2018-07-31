За перше півріччя жертвами примусової праці стали 112 українців, – ЗМІ

Найчастіше шляхом насильства і обману майбутні жертви потрапляють у Росію, Польщу, Туреччину і Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє ТСН.

Всього за весь час незалежності України 230 тисяч громадян ставали жертвами торгівлі людьми. Половина з них – жертви трудової експлуатації. Інші – були залучені в сексуальне рабство, жебрацтво і торгівлю органами.

"Торгівля людьми – це глобальний злочинний бізнес. Він настільки прибутковий, що охоплює майже весь світ. Тому Україна є і країною призначення, і країною транзиту, і країною походження саме торгівлі людьми", – розповідає координатор роботи з протидії торгівлі людьми Ірина Бойко.

30 липня світ відзначав день боротьби з торгівлею людьми. За даними Міжнародної організації праці, 21 мільйон осіб у всьому світі стали жертвами примусової праці.