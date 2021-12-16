Так, в ведомстве ожидают большее количество заболевших уже в феврале 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

К слову Третья прививка от COVID-19 в Украине может стать обязательной, – МОЗ

По его словам, до конца января будет наблюдаться постепенное снижение количества новых случаев. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от двух факторов:

появления штамма Омикрон;

от темпов вакцинации против коронавируса.

Игорь Кузин – главный санврач "Однако по предварительным прогнозам ожидаем повышения уровня заболеваемости COVID-19 в феврале".

Другие прогнозы по заболеваемости

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что с 15 – 20 февраля в Украине может начаться новая волна роста заболеваемости COVID-19. Для того, чтобы этого избежать нужно вакцинировать как можно больше людей ежедневно.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 15 декабря в Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19. Следовательно, две дозы вакцины получили более 12,5 миллиона украинцев.

За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 47 519 людей, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

В Минздраве сообщили, что 85% госпитализированных с коронавирусом не имели ни одной прививки.

Почему стоит вакцинироваться / Инфографика 24 канала