Так, у відомстві очікують на більшу кількість хворих вже у лютому 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

До слова Третє щеплення від COVID-19 в Україні може стати обов'язковим, – МОЗ

За його словами, до кінця січня спостерігатиметься поступове зниження кількості нових випадків. Подальші прогнози залежатимуть від двох чинників:

появи штаму Омікрон;

від темпів вакцинації проти коронавірусу.

Ігор Кузін – головний санлікар "Однак за попередніми прогнозами очікуємо підвищення рівня захворюваності на COVID-19 у лютому".

Інші прогнози щодо захворюваності

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що з 15 – 20 лютого в Україні може розпочатися нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19. Для того, щоб цього уникнути потрібно вакцинувати якомога більше людей щодня.

Вакцинація в Україні

Станом на 15 грудня в Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19. Відтак, дві дози вакцини отримали понад 12,5 мільйона українців.

За добу 15 грудня 142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

У МОЗ повідомили, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.



Чому варто вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу