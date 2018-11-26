Задержание украинских моряков на Азове: в России впервые вышли на связь с Денисовой

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что захваченные российскими пограничниками в Азовском море украинские моряки находятся на подконтрольной территории России, и пока она выясняет их количество.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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По ее словам, поведение России на Азове и задержание украинских моряков и кораблей является актом агрессии, который нарушает нормы устава ООН, Конвенция ООН по морскому праву и Договор Украины с РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Она рассказала, что уже смогла переговорить с Москальковой и та подтвердила, что украинские моряки находятся на территории страны-агрессора.

"По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить сколько граждан Украины сейчас удерживается, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь. Договорились, как только она получит эту информацию, она немедленно сообщит мне", – отметила Денисова.

Кроме того, украинская омбудсвумен требует предоставить необходимую медицинскую помощь раненым украинцам.

Напомним, ранее Людмила Денисова сообщала, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не выходит с ней на связь, поэтому Украина не имеет данных о раненых украинских моряках, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.



Впоследствии в России сообщили, что украинские военные, пострадавшие при нападении российских кораблей на украинские катера в Керченском проливе, якобы находятся в стабильном состоянии и чувствуют себя прекрасно. По данным россиян в результате нападения в Азовском море якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных, которые находятся в больнице оккупированной Керчи.

Что произошло в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео