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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Затримання українських моряків на Азові: у Росії вперше вийшли на зв'язок з Денісовою

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      Москалькова вперше вийшла на зв'язок з Денісовою
      Москалькова вперше вийшла на зв'язок з Денісовою / Фото з відкритих джерел

      Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що захоплені російськими прикордонниками в Азовському морі українські моряки перебувають на підконтрольній території Росії, і наразі вона з'ясовує їхню кількість.

      Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

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      За її словами, поведінка Росії на Азові та затримання українських моряків та кораблів є актом агресії, який порушують норми статуту ООН, Конвенцію ООН з морського права та Договір України з РФ про співробітництво і використання Азовського моря та Керченської протоки.

      Вона розповіла, що вже змогла переговорити з Москальковою і та підтвердила, що українські моряки перебувають на території країни-агресора.

      За словами Москалькової, вона направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з’ясувати скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога. Домовилися, як тільки вона отримає цю інформацію, вона негайно повідомить мені,
      – зазначила Денісова.

      Крім того, українська омбудсмен вимагає надати необхідну медичну допомогу пораненим українцям.

      Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомляла, що уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова не виходить з нею на зв’язок, тому Україна немає даних про поранених українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

      Згодом у Росії повідомили, що українські військові, які постраждали під час нападу російських кораблів на українські катери у Керченській протоці, нібито перебувають в стабільному стані і почувають себе прекрасно. За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових, які перебувають у лікарні окупованої Керчі.

      Що трапилося в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

       

      Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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