Затримання українських моряків на Азові: у Росії вперше вийшли на зв'язок з Денісовою

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що захоплені російськими прикордонниками в Азовському морі українські моряки перебувають на підконтрольній території Росії, і наразі вона з'ясовує їхню кількість.

Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова в Facebook.

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За її словами, поведінка Росії на Азові та затримання українських моряків та кораблів є актом агресії, який порушують норми статуту ООН, Конвенцію ООН з морського права та Договір України з РФ про співробітництво і використання Азовського моря та Керченської протоки.

Вона розповіла, що вже змогла переговорити з Москальковою і та підтвердила, що українські моряки перебувають на території країни-агресора.

За словами Москалькової, вона направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з’ясувати скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога. Домовилися, як тільки вона отримає цю інформацію, вона негайно повідомить мені,

– зазначила Денісова.

Крім того, українська омбудсмен вимагає надати необхідну медичну допомогу пораненим українцям.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомляла, що уповноважена з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова не виходить з нею на зв’язок, тому Україна немає даних про поранених українських моряків, які були захоплені Росією в Керченській протоці.



Згодом у Росії повідомили, що українські військові, які постраждали під час нападу російських кораблів на українські катери у Керченській протоці, нібито перебувають в стабільному стані і почувають себе прекрасно. За даними росіян у результаті нападу в Азовському морі нібито "отримали легкі поранення" троє українських військових, які перебувають у лікарні окупованої Керчі.

Що трапилося в Азовському морі? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.

Конфлікт в Азовському морі: відео