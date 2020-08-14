Более 62 миллиардов гривен украинцы задолжали за предоставление жилищно-коммунальных услуг. Причиной чего эксперты называют стремительное удорожание этих услуг. К тому же, сейчас должникам еще и начисляют неустойку. Депутаты же предлагают исключить норму о начислении штрафов и пени из действующего закона о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Исчезнет ли пеня и штрафы после их удаления из профильного закона, – разбиралась журналистка 24 канала.

Изменения без изменений

Сегодня украинские потребители, в случае появления задолженности за ЖКУ, должны платить штраф или пеню. При наличии задолженности за эти услуги потребитель должен платить пеню, размер которой прописан в договоре, но она не может превышать 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. В то же время общий размер пени не должен быть больше 100% общей суммы долга.

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Уже два года подряд задолженность украинцев за эти услуги колеблется в пределах 62 – 63 миллиардов, суммарно.

Чтобы помочь украинцам справиться с задолженностью, в парламенте зарегистрирован проект закона О внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах" относительно отмены начисления неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное осуществление платежей за ЖКУ.



Задолженность за ЖКУ только растет / Фото 24 канала

Однако нужно понимать – начисление этих выплат также предусмотрено и Гражданским кодексом. То есть, согласно кодексу, такие пункты можно прописать в договоре между поставщиком услуги и получателем.

Просто так взять и выбросить норму о штрафах из закона – ничего не даст, так как будет действовать другая, прописанная в Гражданском кодексе, который имеет высшую силу над законом,

– замечает директор "Института города" Александр Сергиенко.

В предоставлении ЖКУ пеня или штраф – обязательный элемент хозяйственного договора, по закону. Не выполнил условия договора – получи штраф, это абсолютно нормальная практика. Говорить, что наша пеня 0,01% это эффективное средство для принуждения должников платить по счетам – не приходится.

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Причины массовой неуплаты за ЖКУ

Пеня в ЖКУ – символический шаг, который имеет очень низкую экономическую эффективность. Люди не боятся этого. О чем и свидетельствует большой размер долгов. Однако это не главная причина их появления.

Если бороться с задолженностью за ЖКУ, то надо, прежде всего, обратить внимание на причины, по которым они появились. А они лежат на поверхности – несоответствие уровня начислений доходам населения. Стоимость ЖКУ росла значительно быстрее, чем доходы населения. Бороться надо именно с этим,

– убежден Александр Сергиенко.

О динамике роста задолженности за ЖКУ смотрите здесь:

Эксперт добавляет, к сожалению, у нас механизм тарифообразования затратный. Услуги предоставляются фактически локальными монополистами – водоканалы, теплокоммунэнерго и тому подобное. С ними и надо бороться, а именно – ограничивать их аппетиты. У нас это не делается, а каждый рост минимальной зарплаты приводит к перерасчету бюджета любой коммунальной организации. А они обращаются в НКРЭКУ, ссылаются на закон о труде, мол, работникам необходимо поднять зарплату, соответственно тарифы должны вырасти. Это делается вместо того, чтобы повышать эффективность производства, снижать себестоимость услуг. То есть монополисты просто перекидывают все эти расходы на потребителей.

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Сейчас предлагается рост минималки до 5 тысяч гривен, следующий шаг – все коммунальщики побегут в НКРЭКУ или в местные органы власти с тем, чтобы им подняли тарифы, потому что они не хотят терять свои зарплаты.

В цивилизованном мире делается не так. Там коммунальщиков ограничивают в их аппетитах. Таким образом сохраняют баланс между возможностью населения платить и возможностью коммунальщиков функционировать,

– рассказывает Сергиенко.

В то же время, накануне выборов этот закон имеет все шансы быть проголосованным. Однако, даже если его примут, для обычных потребителей он не будет нести никаких изменений. Так как исключение нормы о неустойке из закона, однако наличие ее в Гражданском кодексе, позволяет поставщикам услуг включать норму о пене и штрафах в договоры с потребителями.