Спасатели прибыли в дом 27 марта, чтобы потушить пожар. Там они обнаружили 7 трупов с признаками насильственной смерти – это были и мужчины, и женщины.
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Что еще рассказали в полиции
У погибших были колото-резанные раны в области грудной клетки и повреждения вследствие термического действия. Правоохранители пытаются установить личности потерпевших и выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Полиция уже начала досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по статье об умышленном убийстве.
Зверства оккупантов в Украине
- В Киевской области оккупант убил мужа на глазах у ребенка и вместе со своим приспешником неоднократно насиловал его жену.
- Россияне в Сумской области расстреляли супругов пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу. 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранение.
- Один из захватчиков признался в телефонном разговоре, что убил 30 украинцев. В ответ собеседник призывает "не жалеть мирных".
Россияне расстреливают людей, желающих уехать в безопасное место: видео