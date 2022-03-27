Спасатели прибыли в дом 27 марта, чтобы потушить пожар. Там они обнаружили 7 трупов с признаками насильственной смерти – это были и мужчины, и женщины.

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Что еще рассказали в полиции

У погибших были колото-резанные раны в области грудной клетки и повреждения вследствие термического действия. Правоохранители пытаются установить личности потерпевших и выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Полиция уже начала досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по статье об умышленном убийстве.

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