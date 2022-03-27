Спасатели прибыли в дом 27 марта, чтобы потушить пожар. Там они обнаружили 7 трупов с признаками насильственной смерти – это были и мужчины, и женщины.

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Что еще рассказали в полиции

У погибших были колото-резанные раны в области грудной клетки и повреждения вследствие термического действия. Правоохранители пытаются установить личности потерпевших и выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Полиция уже начала досудебное расследование. Уголовное производство было открыто по статье об умышленном убийстве.

Обратите внимание! Такое преступление карается тюрьмой на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Зверства оккупантов в Украине

В Киевской области оккупант убил мужа на глазах у ребенка и вместе со своим приспешником неоднократно насиловал его жену.

Россияне в Сумской области расстреляли супругов пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу. 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранение.

Один из захватчиков признался в телефонном разговоре, что убил 30 украинцев . В ответ собеседник призывает "не жалеть мирных".