Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.

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Що ще розповіли у поліції

У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину. Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.

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