Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.

Читайте також Полонений російський пілот зізнався, що умисно застрелив цивільного на Чернігівщині

Що ще розповіли у поліції

У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину. Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.

Зверніть увагу! Такий злочин карається в'язницею на строк від 10 до 15 років або й довічним позбавленням волі.

Звірства окупантів в Україні

У Київській області окупант вбив чоловіка на очах у дитини й разом зі своїм поплічником неодноразово ґвалтував його дружину.

Росіяни на Сумщині розстріляли подружжя пенсіонерів, які на велосипедах їхали в лікарню. 59-річна жінка загинула, її чоловік зазнав поранення.

Один із загарбників зізнався у телефонній розмові, що вбив 30 цивільних українців. У відповідь співрозмовник закликає "не шкодувати мирних".

Росіяни розстрілюють людей, які хочуть виїхати у безпечне місце: відео