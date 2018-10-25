Запад поможет: введут ли новые санкции против России из-за блокады в Азовском море?

Санкции – единственное мировое оружие, которым давят на Россию. Но в нынешней ситуации в Евросоюзе нам было бы хорошо удержать те, которые уже есть. И очередное усиление санкций за провокации России в Азовском море маловероятно.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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По его мнению, также пока сложно говорить о военной поддержке США. Потому что переданные недавно Украине американские военные корабли береговой охраны класса Island ("Айленд") год простояли в городе Балтиморе в штате Мэриленд.

Военные корабли береговой охраны Island год простояли в городе Балтиморе. Украинские делегации туда постоянно ездили, на камеры перерезали ленты и уезжали. А корабли там оставались. Это сильно разозлило американцев,которые прямо спросили, нужна ли нам помощь. Если так будет и дальше, то это может быть последняя помощь нашему военному флоту,

– говорит Друзенко.

В то же время, юрист также прокомментировал ситуацию с задержанием Украиной российского судна "Норд" и выставлением его на продажу за нарушение международного права. По словам Друзенко, согласно международному праву мы имели право задержать российское судно, которое зашло без разрешения в оккупированный порт. Но россияне, очевидно, пойдут на симметричный шаг. Ведь им все равно, будет отвечать это или нет принципам международного права. Вопрос: готовы ли мы защитить наши суда? Полтора миллиона долларов за продажу "Норда" бюджет Украины выиграет. А сколько потеряет украинский частный владелец, которого могут задержать русские? Не хочется, чтобы наши предприниматели-судовладельцы стали заложниками ситуации.

Напомним, 23 октября в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Азовском море. В частности, депутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что ЕС и НАТО следует направить боевые корабли в район Азовского моря. Депутат пояснила, что такие меры следует принять для предотвращения возможной эскалации в регионе. Хармс также считает, что ОБСЕ должна расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря. Еще одно предложение Хармс – рассмотреть дополнительные санкции. "События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – подчеркнула евродепутат.



Как известно, за последние месяцы Россия задержала более 200 судов, которые направлялись к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



6 сентября, на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах, акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.



Ранее украинские пограничники задержали сейнер "Норд" в марте под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. Херсонский городской суд передал арестованное украинскими пограничниками судно "Норд" Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.