22:53
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Запад поможет: введут ли новые санкции против России из-за блокады в Азовском море?

      384 Читати новину українською
      В Европарламенте заговорили об усилении санкций через Азовское море
      В Европарламенте заговорили об усилении санкций через Азовское море / Фото из открытых источников

      Санкции – единственное мировое оружие, которым давят на Россию. Но в нынешней ситуации в Евросоюзе нам было бы хорошо удержать те, которые уже есть. И очередное усиление санкций за провокации России в Азовском море маловероятно.

      Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

      Читайте также: Конфликт в Азовском море: почему он возник и какие потери несет Украина

      По его мнению, также пока сложно говорить о военной поддержке США. Потому что переданные недавно Украине американские военные корабли береговой охраны класса Island ("Айленд") год простояли в городе Балтиморе в штате Мэриленд.

      Военные корабли береговой охраны Island год простояли в городе Балтиморе. Украинские делегации туда постоянно ездили, на камеры перерезали ленты и уезжали. А корабли там оставались. Это сильно разозлило американцев,которые прямо спросили, нужна ли нам помощь. Если так будет и дальше, то это может быть последняя помощь нашему военному флоту,
      – говорит Друзенко.

      В то же время, юрист также прокомментировал ситуацию с задержанием Украиной российского судна "Норд" и выставлением его на продажу за нарушение международного права. По словам Друзенко, согласно международному праву мы имели право задержать российское судно, которое зашло без разрешения в оккупированный порт. Но россияне, очевидно, пойдут на симметричный шаг. Ведь им все равно, будет отвечать это или нет принципам международного права. Вопрос: готовы ли мы защитить наши суда? Полтора миллиона долларов за продажу "Норда" бюджет Украины выиграет. А сколько потеряет украинский частный владелец, которого могут задержать русские? Не хочется, чтобы наши предприниматели-судовладельцы стали заложниками ситуации.

      Напомним, 23 октября в Европарламенте состоялись дебаты по ситуации в Азовском море. В частности, депутат от Германии Ребекка Хармс заявила, что ЕС и НАТО следует направить боевые корабли в район Азовского моря. Депутат пояснила, что такие меры следует принять для предотвращения возможной эскалации в регионе. Хармс также считает, что ОБСЕ должна расширить свой мониторинговый мандат на территорию Азовского моря. Еще одно предложение Хармс – рассмотреть дополнительные санкции. "События в Азовском море необходимо рассматривать в контексте русской оккупации Крыма", – подчеркнула евродепутат.

      Как известно, за последние месяцы Россия задержала более 200 судов, которые направлялись к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      6 сентября, на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах, акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

      Ранее украинские пограничники задержали сейнер "Норд" в марте под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. Херсонский городской суд передал арестованное украинскими пограничниками судно "Норд" Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Война на Донбассе Евросоюз
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 22:49 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      сегодня , 22:40 Главные новости 25 октября: Сенцов – лауреат премии Сахарова и важная резолюция Европарламента
      Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      сегодня , 22:00 Хакери всюди: чому Росія засилає своїх шпигунів попри їх викриття
      Олексій Чибісов
      Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      сегодня , 21:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
      Анастасія Можаровська
      Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      сегодня , 20:30 Сварка після перемоги: чому святі отці не можуть дійти згоди щодо Томосу
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что означает решение Синода РПЦ по Томосу для Украины: объяснение Московского патриархата
       15 октября , 23:24
      В Польше начался митинг под лозунгом "Стоп миграции!"
       15 октября , 20:01
      "Волынь" – "Карпаты" – 1:1. Видео голов и обзор матча
       2 октября 2016 , 17:28
      Вакулюк: Украинское – оно точно не шароварное и не законсервированное
       12 февраля , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук