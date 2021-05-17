В Запорожье дети, на вид 12 – 14 лет, употребляли наркотики прямо на детской площадке. Для этого они сделали специальное самодельное устройство – "бульбулятор".

Дети курили наркотические вещества

Инцидент произошел в Хортинском районе 15 мая. Видео с места происшествия распространили в социальных сетях.

Читайте также В "Борисполе" обнаружили контрабанду кокаина более чем на 11 миллионов гривен: фото, видео

На Бабурке, по словам сверстников, дети употребляли наркотики с закладки. Публикацией этого видео, возможно, мы спасем кого-то из этих детей,

– говорится в сообщении.

На видео видно, как группа детей стоит вокруг теннисного стола. Одна девочка села на него и начала вдыхать наркотическое вещество из бутылки.

Один из мальчиков, который явно не впервые таким занимается, рассказывал об эффекте после наркотиков.

"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовыми. У тебя будет голова идти кругом", – рассказал мальчик.

На видео слышно, как дети подбадривают девочку, повторяя: "Ева, давай! Дуй!".

Дети употребляют наркотики в Запорожье: видео

Реакция полиции

Запорожские правоохранители рассказали ТСН, что о потреблении детьми наркотиков узнали из соцсетей. По данному факту они внесли сведения в Единый учет заявлений и сообщений граждан. Сейчас полицейские проводят проверки.