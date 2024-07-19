Президент Украины осудил нападение на Ирину Фарион во Львове. Глава государства подчеркнул, что получает всю информацию о состоянии языковеда.
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Что сказал Зеленский о покушении на Фарион
Владимир Зеленский заявил, что Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападавшего на Ирину Фарион.
"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ привлечены, чтобы установить обстоятельства этого преступления", – сказал президент.
Он также отметил, что врачи борются за жизнь Ирины Фарион.
Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения, и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность,
– написал глава государства.
Что известно о покушении на Ирину Фарион
- Первыми о стрельбе в украинского языковеда вечером 19 июля написали львовские СМИ и телеграм-каналы. Сообщали, что Ирину Фарион поджидал мужчина, который впоследствии выстрелил ей в висок. Мужчина, который стрелял, был в перчатках, а оружие было без глушителя.
- В полиции Львовской области подтвердили факт стрельбы, а также отметили, что проводится специальная полицейская операция для задержания стрелка. Сейчас медики борются за жизнь Фарион.
- Источники 24 Канала отметили, что Ирина Фарион в тяжелом состоянии находится в Больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Сейчас она в реанимации.
- Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что стрельбу в Ирину Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Министр подтвердил, что полицейские уже собрали показания свидетелей, а сейчас они обрабатывают данные с камер видеонаблюдения.
- В МВД призвали, что если у кого-то из граждан есть какая-либо информация об обстоятельствах совершения этого преступления, то надо сообщить в полицию. Эти данные должны быть правильно зафиксированы и тщательно проверены.