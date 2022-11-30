Виталик Мухарский из села Киселевка рассказал Медийной инициативе о случившемся прав человека. Оккупанты держали его в "тюрьме для гражданских".

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"Связали нам руки и силой бросили в машину"

Виталик рассказывает, что 10 сентября они с дядей решили сфотографировать уничтоженную технику оккупантов. В этот момент их увидели 4 российских военных.

Подошли и говорят: "Вы фотографируете нашу технику, значит, сдаете позиции. Завязали нам руки, довольно туго, и силой забросили в машину,

– делится парень.

Впоследствии стало известно, что их увезли в Херсон. Там Виталия и дядю разделили. 14-летнего подростка поместили в подвал, где находилось помещение, похожее на душевую комнату.

Кроме него там было еще около 12-13 задержанных людей. В подвале было холодно, тем более что парня похитили в футболке, легкой кофточке и брюках.

Парня не подвергали пыткам и не избивали, однако его пытали голодом и постоянно держали в подвальном темном помещении. Он слышал, как пытали других людей и видел последствия избиений.

14-летнего парня из Херсона оккупанты держали в плену / МИПЧ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на историю молодого человека из Херсона. По словам политика, россияне этим поступком в очередной раз нарушили международное гуманитарное право. В частности, Женевскую конвенцию в отношении гражданского населения Украины.

Меня встревожила история херсонского парня, которого задержали российские военные и возмутил факт содержания ребенка в плену,

– написал омбудсмен.

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Вживую вырезали папу людям: как оккупанты издевались над людьми на блокпостах

Мариупольчанин Вадим Заболотный рассказал 24 каналу о зверствах, которые совершали россияне на блокпостах. По его словам, когда он с семьей уезжал из города, пришлось проехать с десяток блокпостов.

о зверствах, которые совершали россияне на блокпостах. По его словам, когда он с семьей уезжал из города, пришлось проехать с десяток блокпостов. На одном из них оккупанты остановили одну из машин. У какого-то из них нашли татуировку, вероятно патриотическую, и тогда захватчики вживую вырезали ее.

Впоследствии этих людей забрали в плен, добавил Вадим. Кого удалось выменять, а некоторые там и остались.

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